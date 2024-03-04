Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Hukuk Kurulu Başkanı Elshana Valiyeva başkanlığında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren heyeti makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Hukuk Kurulu Başkanı Elshana Valiyeva ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde 4-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı. - ANKARA