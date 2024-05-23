Yalova'da Otomobilin Arka Koltuğunda Koyun Yolculuğu

Yalova'da bir otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan koyunu görenler duruma şaştı kaldı.

Yalova merkezde Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde ilerleyen Tofaş marka otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan koyunu gören araç sürücüsü bu anı fotoğrafladı. Otomobil herkesin şaşkın bakışları içine kent merkezinden geçip gitti. Yaşanan olay 2002 yılında "Dana Ferhat"ın taksinin arka koltuğunda yaptığı yolculuğu akla getirdi. - YALOVA