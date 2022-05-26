Yalçın Arslan, dualarla anılacak - Haberler

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Yalçın Arslan, dualarla anılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalçın Arslan, dualarla anılacak

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdürürken kalbine yenik düşen Yalçın Arslan dualarla anılacak.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdürürken kalbine yenik düşen Yalçın Arslan dualarla anılacak.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 27 Mayıs 2014 tarihinde hayatını kaybeden Yalçın Arslan ölümünün 8'inci yılında dualarla anılacak. Her yıl Asri Mezarlık'taki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak gerçekleştirilen - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Tiyatroları, Kalp Krizi, Zonguldak, Turizm, Yerel, Haberler

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