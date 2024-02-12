Vatandaşlara 112'ye 'gereksiz çağrı' uyarısı

NİĞDE - 11 Şubat 112 Günü'nde Niğde'de açılan stantta 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Niğde Şadırvan Park'ta stant açan 112 Acil Çağrı Merkezi, acil yardım çağrıları için birleşen 112 hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı vatandaşlar gereksiz çağrı konusunda uyarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinin standını ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik; 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 50'sinin sağlık, yüzde 25'inin emniyet ve jandarmaya gelen çağrılar olduğunu söyledi.

Vali Çelik, "112 Acil Çağrı Merkezimizde toplam 22 arkadaşımız çağrıları karşılıyor. 2023 yılında gelen çağrıların yaklaşık yüzde 50'si sağlık, yüzde 25'i de daha çok emniyet ve jandarmayla ilgili. Diğer çağrılar da orman yangınları ve afetlerle ilgili. Vatandaşlarımız istenmeyen bir olayla karşılaştıkları zaman arayacakları numara bundan sonra 112. Daha önce polis için 155, jandarma için 156, orman yangınları için 177 aranıyordu ancak bakanlığımız bu numaraları birleştirdi ve artık tek numara aranıyor. Dileğimiz nihayetinde yangın da olmasın, sel de olmasın ama vatandaşlarımızın aramalardaki kolaylığı için 122 numarası yeterli olacak. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Gece gündüz demeden oradaki çağrıları cevaplamaya çalışıyorlar, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.