Üye Girişi
Haberler

Vanlılar Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne Davet Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Filistin'e Destek Platformu, 26 Mayıs 2024 Pazar günü düzenlenecek olan 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi' programı için Vanlıları davet etti. Van'dan protesto programına katılacaklar 26 Mayıs 2024 tarihinde Yukarı Nurşin Camisi önünde saat 08.00 bir araya gelecek.

Van Filistin'e Destek Platformu, 26 Mayıs 2024 Pazar günü düzenlenecek olan "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" programı için Vanlıları davet etti.

Ülke genelinde İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları çeşitli etkinliklerle protesto ediliyor. Protestolar kapsamında bu kez Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinden gelecek vatandaşlar Elazığ'da buluşacak. Van Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2024 Pazar günü bölge illeri olarak Elazığ'da Filistin ve Gazze için bir araya geliyoruz. Van'dan protesto programına katılacaklar 26 Mayıs 2024 tarihinde Yukarı Nurşin Camisi önünde saat 08.00 bir araya gelecek. Ayrıntılı bilgiye vansdi.org.tr web sitesinde ulaşabilirsiniz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Gazze Van Etkinlikler Yerel Politika Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title