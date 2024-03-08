Van Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Ayı İçin Mesaj Yayımladı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VANTB Başkanı Nayif Süer, mesajında, "Mübarek Ramazan ayı huzuruna kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan; paylaşmak, yardımlaşmak, birlik ve beraberliktir. Ramazan ayı yuvalarımıza bolluk, bereket ve huzur getiren mübarek bir aydır. Zengin-fakir, genç-yaşlı aynı sofrayı paylaşmak, aynı saflarda durmak, birliğimizi daha da anlamlı hale getirecektir. Şu aziz günlerde mübarek kadim değerleri yaşamanın güzelliği içerisindeyiz. İyiliklerin, güzelliklerin paylaşılarak çoğaltılması, yaşatılması ile ilimizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde Ramazan ayının sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Manevi huzuru bulduğumuz Ramazan ayının ruhu ile tüm İslam aleminin kardeşlik duygularının artmasını temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı tüm insanlığa barış ve huzur getirsin ve hayırlara vesile olsun. Savaşların değil barışın hakim olduğu bir dünya dileğiyle, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN