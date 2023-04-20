Vali Tutulmaz, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Toplumsal yaşantımıza büyük bir anlam ve değer katan, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesini sağlayan, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in ardından mübarek...

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Toplumsal yaşantımıza büyük bir anlam ve değer katan, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesini sağlayan, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in ardından mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru, sevinci ve mutluluğunu milletçe içtenlikle yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Ramazan BAyramı'nı kutlayarak "Bayramlarımız; milli ve manevi değerlerimizin bizleri birbirimize sıkı sıkıya bağladığı, iyiden, güzelden yana yeni başlangıçlar açma fırsatının doğduğu, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı bağlarının güçlendiği, gönüllerimizi rahatlatan, huzur ve bereketin yaşandığı özel, anlamlı ve güzel günlerimizdir. Manevi iklimini içimizde hissederek, yaşayarak huzur bulduğumuz, mutlu olduğumuz Ramazan-ı Şerif'in sonunda milletçe sevinçle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'nın kırgınlıkların, küskünlüklerin geride bırakıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve şefkat duygularının pekiştiği, manevi duyarlılıklarımızın gözden geçirileceği, güzellikler ve huzur dolu günlere vesile olacağına inanıyorum. Ramazan Bayramı'nda, büyüklerini, eş, dost ve akraba ziyareti ya da tatil amacıyla trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın, onları hasretle bekleyen yakınlarına, sevenlerine güven içerisinde kavuşmaları için trafik kurallarına büyük bir dikkat ve hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, saygıdeğer halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyor, saygılar sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK