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Vali Tekbıyıkoğlu'ndan şehit babalarına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Tekbıyıkoğlu'ndan şehit babalarına ziyaret

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, "babalar günü" dolayısıyla şehit babalarını evinde ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, "babalar günü" dolayısıyla şehit babalarını evinde ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, "babalar günü" dolayısıyla şehit polis memuru Ali Şahin'in babası Tevfik Şahin ile Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun babası Muharrem Umulu'yu evinde ziyaret ederek, yakından ilgilendi. Tekbıyıkoğlu, şehit babaları Umulu ve Şahin'e hediye verdi.

Şehit polis memuru Ali Şahin, Elazığ'da görev yapmakta iken 5 Temmuz 2002 tarihinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu. Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu ise 5 Mart 2021 günü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit oldu. - KIRIKKALE

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