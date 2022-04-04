Vali Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul etti - Haberler

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Vali Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul etti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulunda başkan seçilen Dr. Levent Özbay ile yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulunda başkan seçilen Dr. Levent Özbay ile yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Türk Kızılayının önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve yaptığı başarılı çalışmaların yurt içinde de yurt dışında da büyük takdir topladığını ifade eden Vali Su, Başkan Özbay ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kızılay Mersin Şube Başkanı Özbay ise yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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