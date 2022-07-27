Vali Soytürk'den Kolordu Komutanı Tokel'i ziyaret Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Vali Recep Soytürk Çıldıroba Üst Bölgesi'nde 6.Kolordu Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında (MÖGK) Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Vali Soytürk'ün Korgeneral Tokel'e, Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde dün şehit olan Mehmetçiklerle ilgili baş sağlığı dilediği öğrenilirken, Vali Soytürk'ün devem eden operasyonlarla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Soytürk Kilis Yerel Haberler

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