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Vali Öner, Özel İdare Tekstil Atölyesi inşaatını denetledi

Yerel Haberler

Vali Öner, Özel İdare Tekstil Atölyesi inşaatını denetledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Üreten ve Çalışan Gençler programı çerçevesinde Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından Ardahan'da yapılan Tekstil Atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Üreten ve Çalışan Gençler programı çerçevesinde Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından Ardahan'da yapılan Tekstil Atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Özel İdare yetkilileriyle birlikte 200 kişi kapasiteli bina inşaatını gezen Vali Öner, yüklenici firma yetkilisinden inşaatın durumu hakkında bilgi aldı. Gördüğü eksiklikler konusunda yüklenici firma yetkilisini uyaran Vali Öner, yapının projede belirtildiği şartlar göz önünde bulundurularak eksiksiz ve zamanında tamamlanmasını istedi.

Vali Öner, özel idare ve diğer kurum yetkililerinin, inşaatın ilerleme ve denetim çalışmalarını sıkı bir şekilde takip etmeleri konusunda da talimatlarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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