Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı için mesaj yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Ayı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Mustafa Çiftçi, yayınladığı mesajda rahmet ve bereket ayı olan Ramazan coşkusunu Kur'an ile yoğrulan medeniyetin müstesna şehri Erzurum'un manevi atmosferinde idrak edecek olmanın sevinci ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, " "Civanlar pirlere hürmet ederler/ Duasın almaya gayret ederler/ Ramazan'a güzel hürmet ederler/ Mevla'ya emanet olsun Erzurum" diyen Alvarlı Efe Hazretleri'nin dizeleri, şehrimizin Ramazan'a gösterdiği hassasiyeti anlatmaya kafidir. Tarihi camilerimizde hafızların mukabelelerine ortak olacağımız bu mübarek ay boyunca maneviyatımızı geliştirme, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirme fırsatı bulacağız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve anlayarak Hz. Allah'ın kelamıyla buluşma ve imanımızı derinleştirme, şükürlerimizi arttırma imkanı elde edeceğiz." dedi.

Ramazan Ayı'nın yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bu vesileyle, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak ve onlarla sofralarımızı paylaşarak birbirimizi daha fazla sevmeye, saymaya ve anlamaya emek sarf edecek; hastalara, kimsesizlere, yardıma muhtaç halde olanlara ziyaretler gerçekleştireceğiz. Tüm bunları bir gelenek olarak, hiçbir karşılık beklemeden ve manevi bir huzur, kardeşlik, cömertlik terbiyesini bir araya getirecek olmanın iftiharını yaşayacağız. Oruç tutmak, nefsimizi terbiye etmemize ve irademizi güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Sabırlı olmak, insanı olgunlaştırır ve bu erdem, Ramazan'dan sonraki hayatımıza da yansır. Gece sahura bütün aile kalkmanın, lezzetli sofralarda birlikte iftar açmanın ardından camilerimizde teravih namazının kılınması ile Ramazan'ın ruhunu doyasıya yaşamayı ümit ve temenni ediyoruz. Bu mübarek ayın, bütün mazlumların özellikle Filistinli Kardeşlerimizin acısını durdurmaya vesile olması ümidiyle aziz milletimize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve esenlik getirmesini niyaz ediyor, Ramazan'ı en kalbi duygularla kutluyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM