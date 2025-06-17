Vali Canbolat: "Aydın, dünya çapında incir üretiminin merkezidir"

Kuru incirin geleceği için sektör paydaşları bir araya geldi

AYDIN - Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen Kuru İncir Kalite ve Gıda Güvenliği Çalıştayı'nda konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat Türkiye'de üretilen kuru incirin büyük bölümünün Aydın'dan karşılandığını belirterek, "Aydın, dünya çapında incir üretiminin merkezidir" dedi.

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliği ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde; kuru meyve sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısının geliştirilmesi, ihracatın artırılması, üretim ve ihracat kaynaklı sorunlara çözüm bulunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, paydaş kurum ve kuruluşlar, kuru incir üreticileri, tüccarı ve ihracatçı firmaların katılımlarıyla Kuru İncir Kalite ve Gıda Güvenliği Çalıştayı düzenlendi. Saydı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Aydın'ın üretimde dünya lideri olan ve Türkiye'nin ihracat ürünleri arasında yer alan kuru incirin, Aydın ekonomisi açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Dünya incir üretimi ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkemizde, 2024-2025 sezonunda 53 bin 621 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiş olup, bu ihracatın 42 bin 193 tonu ilimize aittir. 2024/2025 sezonunda ülkemizde toplam 68 bin 138 ton kuru incir tescili yapılmış olup, bu tescilin 52 bin 483 tonu ilimizde yapılmıştır. aynı sezonda Aydın Ticaret Borsası'nda işlem gören kuru incir ortalama satış fiyatı ise 163 lira 4 kuruş olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Aydın Ticaret Borsası'nın kuru incirin ticari değerinin artırılması, markalaşması ve uluslararası pazarda daha güçlü yer edinmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Çondur, "Her yıl düzenlediğimiz kuru incir sektör toplantılarında üyelerimizden gelen talep ve önerileri yetkili mercilere iletmekte, sektöre yön veren girişimlerde bulunmaktayız. Ülkemizden özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilen kuru incirde yaşanan toksin sorunu ihracatçı firmalar açısından ciddi maliyetlere neden olmaktadır. Bu durum firmaların hem ekonomik kayıplar yaşamasına hem de ülkemizin ihracat itibarının zedelenmesine yol açmaktadır. İhracat sürecinde karşılaşılan bu tür risklerin önüne geçilmesi sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, borsamız üyesi ihracatçıların talebiyle, Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde kurduğumuz ve Aydınlı ihracatçılara fayda sağlayan a tipi antrepomuz ile ihracat sürecinde yaşanan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Günümüzde markalaşma ve pazarlama, firmalar için büyük önem taşımakta ve ciddi bir rekabet avantajı sağlamaktadır. bu nedenle markalaşma çalışmaları, firmalar açısından artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Üyelerimizin bu alandaki yetkinliklerini artırmak ve rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla, borsamız bünyesinde faaliyet gösteren marka, patent ve danışmanlık ofisi aracılığıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında üyelerimize; markalaşma ve pazarlama stratejilerini geliştirme, markalaşma süreçlerini planlama ve yönetme konularında rehberlik sağlanmaktadır. 2023 yılından itibaren danışmanlık ofisimizde toplam 33 firma ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Özellikle kuru incir ihracatı yapmak isteyen ve markalaşma çalışmalarına önem veren üyelerimiz için büyük fırsatlar sunan bu ofis, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmaları yönünde önemli katkılar sağlamaktadır. Kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amacıyla düzenlediğimiz bu çalıştayda; işletmeci, tüccar, ihracatçı ve üreticilerimize maksimum fayda sunmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, Kuru İncir Kalite ve Gıda Güvenliği Çalıştayı'nın verimli geçmesini, sonuç raporunun ise ilimizin en kıymetli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru incir için yol gösterici olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Sarı lop iklim şartlarına ayak uyduramıyor"

Son yıllarda incir rekoltesinin geriye doğru gittiğine dikkat çeken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, "2-3 yıldır bizim incir rekoltemiz geriye doğru gidiyor. Biz 70-75 hatta 80 bin tonu zorlayan bir ihracatı gerçekleştirirken, bugün 55-60 bin tonlara geriledik. İncirde ciddi bir sıkıntımız var, sarı lopumuz maalesef iklim şartlarına ayak uyduramıyor. Dolayısıyla ama yaşadığı toksinler itibari ile ama rekolte itibari ile ciddi bir gerileme söz konusu. Gerilemenin getirdiği sıkıntıları ciddi bir şekilde yaşıyoruz" diye konuşarak tüm ilgililerin birlik olarak incir üretiminin arttırılması için çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

"Kuru incir Anadolu'nun dünyaya sunduğu eşsiz bir lezzettir"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, "Kuru incir üretimi sadece kalite değil, gıda güvenilirliği de artık en az üretimin kalitesi kadar önemli bir noktaya varmış durumda. Üreticiler bazında iyi tarım uygulamaları gibi işletmelerin mevzuata uygun hala getirip ürün seçilmesi, kurutulması, ticareti ve saklama şartlarının yeniden gözden geçirilmesi de bir gereklilik artık. Bizler kamu ve buradaki özel sektör temsilcileri ve birlikte çalıştığımız sivil toplumun tüm tarafları ile birlikte tekrar gözden geçirmek zorundayız. Kuru incir sadece bir ürün değil aynı zamanda Anadolu'nun dünyaya sunduğu eşsiz bir lezzettir. Bu mirası geleceğe taşıyacak güç ve birlik buradaki birlikten ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanarak toplantının hayırlı olmasını diledi.

"2024 yılında Aydın'da 209 bin 590 ton incir üretimi gerçekleşti"

Aydın, dünya çapında bilinen Türk İnciri'nin ana üretim merkezi olduğunu belirten Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuru incir Aydın'ın hem kültürel mirasını hem de ekonomik potansiyelini simgeleyen ve coğrafi işaret ile korunan özel bir tarım ürünüdür. Türkiye'nin iklim ve toprak yapısına en uygun bölgelerden biri olan Aydın, dünya çapında bilinen Türk İnciri'nin ana üretim merkezidir. Bölgede yetişen incirler, doğal kurutma yöntemleri ile lezzetini ve besin değerlini koruyarak uluslararası pazarlarda büyük talep görmektedir. Yüksek kalite standartları ve doğal üretim süreçleri sayesinde Aydın kuru inciri ihracatta ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda bu ürün bölge halkının geleneksel yaşam biçimi ve kültürel değerlerini yaşatmasında da önemli bir rol oynamaktadır. 2024 yılı itibari ile ülkemizde toplam 375 bin ton incir üretilmiştir. Bu üretimin 209 bin 590 tonu Aydın'da gerçekleştirilmiştir. TÜİK verilerine göre 2024 yılında toplam 49 bin 607 ton kuru incir ihraç edilmiştir. Bu ihracatın 45 bin 372 tonu ise karantina kontrollerinden başarı ile geçerek Aydın'dan yapılmıştır. Bu veriler Aydın'ın kuru incir ve ihracatındaki güçlü kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu başarıyı sürdürebilmek için kalite, izlenebilirlik ve gıda güvenliği alanlarında da aynı titizlikle çalışmamız gerekmektedir. Tarımda sürdürülebilirliği sağlayacak, üreticiyi destekleyecek ve ihracatımızın dünya pazarlarda rekabet gücünü arttıracak politikaları hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Bugünkü çalıştay bu hedefe ulaşmak adına çok kıymetli bir fırsatı hepimize sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çalıştay, açılış bölümü ve konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. Çalıştay kapsamında; kuru incirin üretimden pazarlamaya kadar olan sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri, ticari değeri ve markalaşma adımları, alanında uzman isimler tarafından katılımcılarla paylaşıldı.