Vali Aslan'dan şehit ailesine ziyaret

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Şehit Sabri Altınbaş'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Son yayınlanan kararname ile Düzce'ye atanan Vali Selçuk Aslan, şehri tanımaya devam ediyor. Her gün düzenli olarak ziyaretlerini sürdüren Düzce Valisi Selçuk Aslan, son olarak Kaynaşlı ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Aslan, daha sonra 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş'ın ailesini Kaynaşlı Darıyeri Yörükler köyündeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak şehide dua edilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE