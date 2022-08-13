Uşak yerel haberleri | Vali Ergün'ün eşi, Uşaklı yaşlılara aşure ikram etti

Gelen Uşak haberine göre Uşak Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, huzurevinde yaşayın yaşlıları ziyaret ederek Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etti.

Uşak Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, huzurevinde yaşayın yaşlıları ziyaret ederek Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etti.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, Muharrem Ayı dolayısıyla Uşak Huzurevi2nde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Hülya Ergün, vatandaşların da dert ve sorunlarını dinledi. Yaşlılarla yapılan moral sohbetlerinin ardından Hülya Ergün yaşlılara aşure ikram etti. - UŞAK