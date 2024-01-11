Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'na atandı

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyon Genel Başkanı Yusuf Çelebi tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asıl üyeliğine Metin Fırat atandı. Fırat'a yetki belgesi Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz tarafından verildi.

Bakan Fırat, "Elazığ il düzeyinde istihdamı genişletip engelliler, normal yaşam şartlarına sahip insanlar gibi toplumla iç içe yaşamak istemektedirler. Bu engelli kardeşlerimizin hakkıdır. Sosyal dışlanma riski yaşayan engellilere istihdamda sahip çıkmalıyız. Başkanlığımız sürecinde engellilerin işsizlik konusunda hep dile getirdik şimdi ise engelli kardeşlerimiz için öneriler geliştirmeyi amaçlamakta olup tüm gücümüzle çalışacağız" dedi. - ELAZIĞ