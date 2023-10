Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Gür: "Bu Para Emekliye ya Sus Payı ya da Zekat Olarak Verilmiştir"

Türkiye Emekliler Derneği (TUED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklilere 5 bin liralık ödemenin sadece bir defaya mahsus olması ve çalışmayan emeklileri kapsamasına tepki gösterdi. Gür, "Bu 5 bin lira ya emeklilere ve dul ve yetimlere bir sus payı olarak verildi ya da bir zekat olarak verildi. Verilen bu 5 bin lira, emekli, dul ve yetimlerimizi tamamen isyan edecek seviyeye getirmiştir. Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Bu 5 bin lirayı bırakın çocuklarını, torunlarına dahi verseler, çocukları kabul etmezler" dedi.

TUED Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili açıklama yaptı. Gür, şunları söyledi:

"EMEKLİYİ AÇLIKLA BAŞBAŞA BIRAKAN BİR SİSTEMİN KARŞISINDAYIZ"

"Emeklinin aylardır özellikle yılbaşından sonra beklediği maaşlara iyileştirme ve seyyanen zamlar vardı. Maalesef hükümetimiz ve devletimiz tarafından beklediğimiz zamlar emekliye yansıtılmadı. Dul ve yetimlerimize hiç yansıtılmadı. Kaldı ki son günlerde, 7. ay zamlarından sonra devlet yetkililerinin emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceği söylendiyse de bırakın enflasyonu artık bizleri iyice sefalete yoksulluğa mahkum eden, açlıkla baş başa bırakan bir sistemin karşısındayız. Oysa bugün emeklilerin bir ayağını mezara koymuşlar gibi bir yaşam şekilleri var. Evlerinde tencereleri kaynamaz oldu. Pazara, markete gidemez oldular. Çoğu emeklilerimiz inanın ki bazen evinden çıkıp da, Demokrasi Meydanı'nda bir çay içeyim, namazımı kılayım eve döneyim düşüncesiyle gelen emeklilerimiz bugün onun dahi yapamıyorlar. Nitekim bakanların veya Cumhurbaşkanımızın vaatlerinden sonra biz gözümüzü haberlere diktik, basına basından gelecek haberlere kulaklarımızı verdik. Maalesef emeklinin ve dul ve yetimlerin beklediği haberi bir türlü devletimiz tarafından bizim memnun edecek bir haberle karşılaşamadık. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir 5 bin lira verileceği açıklaması vardı. Bu 5 bin lira ya emeklilere ve dul ve yetimlere bir sus payı olarak verildi ya da bir zekat olarak verildi. Verilen bu 5 bin lira, emekli, dul ve yetimlerimizi tamamen isyan edecek seviyeye getirmiştir. Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Bu 5 bin lirayı bırakın çocuklarını, torunlarına dahi verseler, çocukları kabul etmezler.

"BİZİM MAAŞLARIMIZDAN BEŞER BİN LİRA KESSİNLER"

Biz emekliler olarak bu ülkenin asil insanlarıyız. Eğer bu ülkenin ekonomisi emeklilere verilen para ile çöküyorsa bırakın bize zam vermeyi, bizim maaşlarımızdan beşer bin lira kessinler. Devletin bütçesine aktarsınlar. Emekliler bu kadar vefakar ve cefakardırlar. Emekliler bu ülkenin anası, babasıdırlar. Bu ülkenin kalkınmasında el emeği, göz nuru olan eli nasırlı, yüzü nurlu platin saçlı hanım ve beylerdir. Ama devletimiz nedense emekliyi nedense bir taşın altına koyup ezmiştir. Devlet babamız insanlar arasında çalışanlarla emekliler arasında bir ayrımcılık yaptığı gibi, en son 5 bin TL açıklamasında da çalışan ve çalışmayan emekliyi ayırmış, çalışan emeklilere verilmeyeceğini duyurmuştur. Yani emekli olup da tekrar çalışan emeklilere verilmeyeceği duyuruldu. Madem ki vatandaş emekli olduktan sonra çalışıyorsa, bu devletin büyük bir ayıbıdır. Çünkü emekli olan insanın maddi gücü, alım gücü tamamen sıfırdır. Madem ki çalışmasını istemiyorsunuz. Emekliyi normal yaşam standartlarında geçinebileceği bir ücret versinler. Avrupalı bir insan bir aylık maaşıyla gelip Türkiye'de istediği yerde sefasını sürüp gidiyorlar.

"NİYE BU KÖTÜ GİDİŞAT EMEKLİLER ÜZERİNDEN GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR?"

Bu ülkede en fazla ezilen kesim emekliler, dul ve yetimlerdir. Devletimiz bir an önce bunun üstesinden gelmeli. Eğer ekonomimiz iyiyse, biz emekliler olarak niye mağdur ediliyoruz veya dar gelirliler, dul ve yetimler niye mağdur ediliyor? Ekonomimiz iyi değilse, niye bu kötü gidişat emekliler üzerinden giderilmeye çalışılıyor. Bu durumda memurun da, işçinin de, çalışanın da, valinin de kaymakamın da, milletvekilinin de yani hepsinin de iyileştirme yapılsın, kesinti olsun. Ama diğerine veriyor 8 bin 77 lira zam, bir diğerine veriyor yüzde 40 zam, öbür yanda emekliye veriyor sıfır zam. Gün geçtikçe enflasyon artıyor. Artık emeklinin, dar gelirlinin, dul ve yetimlerin pazara, markete gidecek gücü kalmadı. Her alanda da hiç bir gücümüz kalmadı. Bu gün, ortalama ev kiraları en kötü evde bile 5 - 7 bin 500 lira. Dul ve yetimlerin maaşı 5 bin 400 lira, normal bir emeklinin maaşı 7 bin 500 lira. Bu insan elektrik mi ödesin, doğal gaz mı ödesin, ev kirası mı versin, çocuk mu okutsun? Askeri varsa para mı göndersin? Biz devletimizin bir baba olduğunu, babanın da ailede evlatları arasında ayrım yapmayacağını biliyorduk. Ama maalesef öyle olmadı. Cumhuriyet tarihine yakışmayan bir 5 bin TL ile karşılaştık.

"CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA EMEKLİ HİÇ BU KADAR MAĞDUR EDİLMEMİŞTİ"

Cumhuriyet tarihinde emekli hiç bu kadar mağdur olmamıştı, sefalet ve açlığa sürüklenmemişti. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Emekli her zaman bu ülkenin akil, en vefalı ve cefa çekmiş insanlarıdır. Madem ki emekli mağdur edilecekse, bir milletvekili 2 yılda emekli oluyor, 60-63 bin lira maaş alıyor. Yani 600 tane emekli milletvekilinin alacağı maaş ortalaması, bu gün 16 milyon emeklimize eşdeğerdir. Bizlere de yazık. Emekli vefalıdır, davasından vazgeçmez. 22 yıldır devletimizin çizmiş olduğu bu yolda, düne kadar 13,5 milyon emeklimiz vardı. Bu gün 16 milyon emeklimiz var. Bu 16 milyon emekli 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin çizdiği yoldan hiç sapmadan, yüzde 70 civarında oy vererek bir rekor kırmıştır ama biz diyoruz ki emekliyi mağdur etmeyin. Emekliyi bırakın sefaleti, biz sefaleti unuttuk, açlığa mahkum etmeyin. Açlığa mahkum eden hükümet açlıktan kurtarmasını da bilir. Diyoruz ki emekliler mağdur edilmesin. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz hiçbir zaman devletimize yanlış yapmadık. Her zaman sahiplendik. Devletimiz de emeklisine, dar gelirlisine, dul ve yetimine sahip çıksın."