Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Yemeği Düzenlendi

Güncelleme:

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve daire amirleri, programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Kaymakam Kahraman, şehitlere rahmet ve minnetle anarken, gazilere de uzun ömürler diledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü münasebetiyle kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, "Bu zamana kadar bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, siz kıymetli ailelerimizin yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Aramızda olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

18 Mart Türkeli Sinop Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title