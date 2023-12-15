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Türkeli'de bazı sokaklar 4 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

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Türkeli ilçesinde yapımına devam edilen İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kısmi Kanalizasyon Projesi kapsamında, içme suyu inşaatı için şebeke hattı ve iletim hattı imalatı yapılacağından, bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Türkeli ilçesinde yapımına devam edilen İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kısmi Kanalizasyon Projesi kapsamında, içme suyu inşaatı için şebeke hattı ve iletim hattı imalatı yapılacağından, bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Türkeli Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hastane önü kavşağından başlayarak devam eden Şehit Satılmış Yıldırım Sokak - Şehit Ömer Halisdemir Sokak - Fatih Sultan Mehmet Han Sokak arası, Şehir Recep Çetin Sokak - Halide Edip Adıvar Sokak - Şehit Satılmış Yıldırım Sokak arası, Mevlana Sokak'ın bulunduğu güzergahtan Hastane Mevkii'ne ulaşım 4 ( dört ) gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Hastaneye gidecek olan vatandaşlarımız için ulaşım Afet Evleri'nden başlayan Dr. Cüneyt Yüksekbaş Caddesi'nden sağlanacaktır." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkeli Ömer Ulaşım Belediye Yerel Haberler

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