Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümü kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'ncu yıldönümü nedeniyle hazırlanan 2 dakika 15 saniyelik klip, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yıldönümünü coşkuyla kutluyor. Bu anlamlı günde, teşkilatın tarihine ve misyonuna odaklanan bir klip, Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. İzleyenlerin duygularına hitap eden video, Neşet Ertaş'ın eşsiz eseri "Yolcu" müziği eşliğinde sunuldu. Klipte, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerde, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma serüveni anlatılıyor. Bu dokunaklı hikaye, çocukların en büyük hayallerinin genellikle çocukluk dönemlerinde başladığı gerçeğini yansıtıyor. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı. "Bu yolda en büyük hayaller çocukken başlar" başlığıyla paylaşılan klip, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum nezdindeki saygınlığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. - TOKAT