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Türk Halkı Filistin'e Yardım Gönderiyor

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Türk halkı, İsrail zulmü altındaki Filistin Gazze'deki Müslümanlara yardım etmeye devam ediyor. Osmanoğlu ailesinin destekleriyle gönderilen yardımlar, Mısır Kızılayı ve Mısır hükümeti aracılığıyla ulaştırılıyor. Osmanlı Yardımlaşma Derneği ise Filistin'deki zulmün sona erdirilmesi için dünya genelinde harekete geçilmesini bekliyor. Dün gece saat 23.30'da tırlarla 8 bin kumanya, 2 bin koli su ve 10 ton un gönderildi.

Türk halkı, İsrail zulmu ve soykırımı altında inleyen Filistin Gazze'deki Müslümanlara yardımda bulunuyor. Engellemelere rağmen yapılan insani yardımlar ancak; Mısır Kızılayı "Al Hilal Ahmar" ve Mısır hükumeti vasıtasıyla ulaştırılabiliyor. Türk halkı İsrail zulmu altındaki Filistinlilere yardım etmeye devam ediyor. Osmanoğlu ailesinin destekleriyle Filistin'e yardım götüren tırlar dün gece saat 23.30'da yola çıkarıldı.

Osmanlı Yardımlaşma Derneği Filistindeki zulmun sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, bu hususta bütün dünyanın bir an evvel harekete geçmesini beklediklerini açıkladı. Bu maksatla; Osmanlı Yardımlaşma Derneği Filistin deki Müslümanların acılarına kayıtsız kalmayarak kendi imkanları çerçevesinde insani yardımda bulunmaya karar verdi. Dün gece saat 23.30 'da tırlarla 8 bin kumanya, 2 bin koli su ve 10 ton un yola çıkarıldı.

Ayrıca önümüzdeki günlerde de yardımda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Osmanlı Yardımlaşma Derneği yetkilileri, "Tek isteğimiz Filistin'deki zulmun bir an evvel durdurulup barışın sağlanması ve İsrail'in insanlık dışı katliam ve soykırımdan vazgeçmesidir" dediler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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