Türk halı sektöründen TİM çıkarması

Dünya makine halısı üretiminin lideri Türkiye, 2026 yılı için belirlediği 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak amacıyla hem küresel diplomatik gelişmeleri fırsata çeviriyor hem de dışa bağımlılığı bitirecek "yapay zeka destekli milli yazılım" atağı başlatıyor.

Türkiye halıcılık sektörü, küresel krizlere ve jeopolitik gerilimlere karşı bağışıklığını artırmak üzere pazar çeşitliliği ve teknolojik inovasyon odaklı yeni vizyonunu devreye alıyor. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Topak ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan halı sektör heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı'nı makamında ziyaret ederek stratejik yol haritasını paylaştı.

Orta Doğu'daki ateşkes ihracata can suyu olacak

Ziyarette küresel siyasetin ve bölge ekonomisinin en güncel başlıkları değerlendirildi. İran, İsrail ve ABD arasında gerçekleştirilen geçici mutabakat ve sağlanan ateşkes ortamının önemine dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılması ve bölgedeki askeri gerilimin azalmasının Körfez ülkeleri ile Orta Doğu pazarına yönelik ihracat kanallarını canlandıracağını vurguladı. Kaplan, gerilimin sona ermesiyle birlikte Türk halı sektörünün bu stratejik coğrafyadaki sarsılmaz etkisini ve ticari ağırlığını korumaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Halıcıların yeni rotası uzak pazarlar ve Güney Amerika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen halı ihracatını daha üst seviyelere taşımak adına kararlı adımlar attıklarını belirten GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise 2026 yılının ikinci yarısına yönelik hazırlanan agresif pazarlama takvimini paylaştı. Orta Doğu'daki bölgesel dalgalanmalara karşı pazar yelpazesini genişletmeyi amaçlayan "Uzak Pazarlar" stratejisine hız verdiklerini kaydeden Kaplan, bu doğrultuda önümüzdeki aylarda dış ticaret heyetleriyle Güney Amerika ve bazı stratejik Avrupa ülkelerine çıkarma yapacaklarını müjdeledi. Türkiye'nin sahip olduğu muazzam üretim kapasitesini ve ürün kalitesini tüm dünyaya ilan edeceklerini belirten GAHİB Başkanı, sektörün mevcut lojistik, hammadde ve operasyonel sorunları hakkında da TİM Başkanı Gültepe'ye detaylı bir rapor sundu.

TİM Başkanı Gültepe ise halı sektörünün Türkiye'nin küresel ihracat ekosistemi için taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sektör temsilcilerinin aktardığı sorunların çözümü adına TİM ve ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli tüm girişimlerin ivedilikle başlatılacağını belirten Gültepe, ihracatçıların küresel rekabetçiliğini korumak adına tam destek mesajı verdi. Ziyaretin anısına, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan tarafından TİM Başkanı Gültepe'ye özel olarak dokutulan özel bir halı takdim edildi.

"Küresel oyunu yapay zekalı milli yazılımla bozacağız"

Sektörün geleceğine yönelik vizyoner bir projeyi de ilk kez bu görüşmede kamuoyu ile paylaşan İskender Kaplan, üretim ve tasarım süreçlerinde dışa bağımlılığı tamamen sonlandıracak yerli teknoloji hamlesini duyurdu. Şu an sektör genelinde kullanılan tasarım ve üretim yazılımlarının tamamının ithal olduğuna ve yabancı makine üreticilerinin Türk üreticileri kendilerine bağımlı kılmaya çalıştığına dikkat çeken Kaplan, "Bizim artık hem üretim hem tasarım anlamında kendi yerli ve milli programımızı yapmamız gerekiyor. Bunu da yapay zeka ile birleştirerek hayata geçirmeliyiz. Şu an sektörde kullandığımız bütün programlar ithal ve yabancı makine üreticileri bütün sistemi bir şekilde kendilerine adapte etmek, bizi sisteme bağımlı kılmak istiyorlar. Türk halıcıları olarak biz bu küresel oyunu yapay zekayla bozacağız. Kendi yazılımımızla hem maliyetleri düşürecek hem de tasarımda dünyaya yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyada bir sektörün tek bir şehirden, Gaziantep'ten yönetildiği başka bir küresel örnek bulunmadığının altını çizen Kaplan, "Bütün dünya halı alıcıları Gaziantep'e geliyor. Bu, şehrimizin ve ülkemizin çok büyük bir küresel gücü. Dünyadaki bu öncülüğümüzü sadece yeni pazarlara açılarak değil, tasarımla, inovasyonla ve teknolojiyle de taçlandırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Rakamlarla Türk Halı sektörünün gücü

2025 yılı ihracatı ile 182 ülke ve serbest bölgeye 570 milyon 827 bin metrekare halı satışı ile 2 milyar 838 milyon 515 bin dolar gelir elde edildi. 2026 ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs) küresel krizlere rağmen 224 milyon 256 bin metrekare ihracat ile 1 milyar 53 milyon 153 bin dolar satış gerçekleştirilirken 2026 yıl sonu hedefi uzak pazarlar atağı ve teknolojik devrimle birlikte 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı