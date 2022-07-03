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Turan Teşkilatı'ndan anlamlı kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Turan Teşkilatı'ndan anlamlı kutlama

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir'de Turan Teşkilatı'nın birinci yıl dönümü kutlanırken, vatandaşlar kan vermek için alana kurulan Kızılay çadırında sıraya girdi.

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir'de Turan Teşkilatı'nın birinci yıl dönümü kutlanırken, vatandaşlar kan vermek için alana kurulan Kızılay çadırında sıraya girdi.

Eskişehir'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Turan Teşkilatı birinci kuruluş yılı kutlandı. Teşkilat, kurulan alanda yapılan etkinliklerle yıl dönümünü kutladı. Turan Teşkilatı yıl dönümü etkinliğine Kızılay'ın da çağrıldığı görüldü. Alana kan bağışı için kurulan çadırda, katılımcılar sıraya girip kan verdi. Birçok siyasi partinin il temsilcisinin de katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

"Allah devamını nasip etsin"

Turan Teşkilatı Genel Başkanı Neslihan Yürüksoy etkinlik hakkında konuşarak, "Şu anda 62 il ve ilçede teşkilatlanmamızı bitirmiş durumdayız. Özellikle doğudan batıya doğru bir teşkilatlanmayla ilerliyoruz. Amacımınız hem sosyokültürel olarak hem de ekonomik olarak tüm Türkleri bir araya getirmek. Biliyorsunuz dünyada 300 milyon Türk var. Çok şükür geldiğimiz noktada iyi işlere imza attığımızı düşünüyoruz. Allah devamını nasip etsin, vatanımıza, milletimize Türklüğe iyi şeyler yapmayı nasip etsin. Birinci yılımızı kutlarken Kızılay'a bir katkımız olsun istedik. Onlar da bizi kırmadılar" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Kızılay Yerel Haberler

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