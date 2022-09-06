Tunceli haberleri... Tunceli'de 110 Kişinin Alınacağı 4 Aylık İş İçin 1.405 Kişi Başvurdu

Tunceli haberi... Tunceli'deki okullarda 4 ay süreyle temizlik görevlisi olarak çalıştırılacak 110 kişiyi belirlemek için düzenlenen Toplum Yararına Program’a bin 405 kişi başvurdu.

Tunceli'deki okullarda 4 ay süreyle temizlik görevlisi olarak çalıştırılacak 110 kişiyi belirlemek için düzenlenen Toplum Yararına Program'a bin 405 kişi başvurdu.

İŞKUR, Tunceli'nin merkez ve 7 ilçesindeki okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinde 4 ay süreyle çalıştırılacak 110 kişi için 22 Ağustos 2022'de ilan verdi. İŞKUR ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda 4 ay süreyle istihdam edilecek 110 kişiyi belirlemek için Toplum Yararına Program düzenledi. Programa, bin 405 kişi başvurdu.

Programa katılanlar arasında noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda 110 asil ve 110 yedek belirlendi. Kurada ismi çıkanlar, 9 Eylül Cuma günü Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda işe başlayacak.