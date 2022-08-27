Hafif ticari aracın üzerinde taşınan kanepe görenleri şaşırttı Yerel Haberler Samsun'un Terme ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan hafif ticari araç görenleri şaşırttı. Samsun'un Terme ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan hafif ticari araç görenleri şaşırttı. İlçenin Kozluk Mahallesi civarında otomobilinin tavanında kanepe taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hafif ticari aracını bir kamyonet gibi kullanan sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücü kanepe yüklü aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra kavşaktan dönmesi sonrası gözlerden kayboldu. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tragger Samsun 3. Sayfa Yerel Haberler

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