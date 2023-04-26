Trabzonlu Balıkçı: "Vatandaş Yaz Sezonunda da Balıksız Kalmaz"

Av yasağının başlaması ile tezgahlarda kültür balıkları satılmaya başlandı. Biten balık sezonunu değerlendiren Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "İstenilen, beklenilen balık oldu ama hamsi biraz git gel yaşadı. Vatandaş ondan dolayı biraz mustaripti" dedi. Balıkçı Gökmen Aydın ise "Ufak kayıkçı ne getirirse; somon, istavrit, mezgit, barbun, kalkan olur, bunlar gelir. Yaz sezonunda da vatandaş balıksız kalmaz, yine bir şeyler olur" diye konuştu.

ESRA NUR PERVAN

Av yasağının başlaması ile tezgahlarda kültür balıkları satılmaya başlandı. Biten balık sezonunu değerlendiren Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "İstenilen, beklenilen balık oldu ama hamsi biraz git gel yaşadı. Vatandaş ondan dolayı biraz mustaripti" dedi. Balıkçı Gökmen Aydın ise "Ufak kayıkçı ne getirirse; somon, istavrit, mezgit, barbun, kalkan olur, bunlar gelir. Yaz sezonunda da vatandaş balıksız kalmaz, yine bir şeyler olur" diye konuştu.

Balık sezonu tamamlandı, av yasağı başladı. Trabzonlu balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası sezonu değerlendirdi. Mehmet Can Örseloğlu, şunları söyledi:

"BOL VE BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRDİK"

"Bu yıl sezon iyi ve verimli geçti benim açımdan. İstenilen, beklenilen balık oldu ama hamsi biraz git gel yaşadı. Vatandaş ondan dolayı biraz mustaripti. Sezona istavritle giriş yapıldı, ondan sonra palamut devam etti, onun peşine diğer istavrit, hamsi çeşitleri devam etti. Çeşitlilik vardı, bu sene bol ve bereketli bir sezon geçirdik. Büyük kayıklar açısından biraz hüsran oldu. Satıcı olarak benim beklediğimin üstünde bir sezon oldu.

Kaliteli bir şey yemek istiyorsan 'balık' diyorum. Çünkü somonun kilosu 80-90 lira bandında. İstavrit, şu an az oluşundan dolayı 100-110 lira, bundan önce 50-60 lira bandında gidip geliyordu. Mezgit dersen zaten şu an az çıktığından dolayı 90-100 lira, ondan önce 50-60 civarında devam ediyordu. Palamut çıkıyor, şoklu palamutlar var. Alabalık, çupra, levrek, somon var. Çeşitlilikte barbun, zargana oluyordu. Bundan sonra eski bolluk bereket olmaz, az az olur. Çünkü küçük teknelerin tutabileceği olduğu balıklar olacak tezgahta. Fiyatlar da ister istemez biraz yukarı tırmanır."

"DOLU DOLU BİR BALIK SEZONU YAŞADIK"

Ahmet Çoğalmış ise şöyle konuştu:

"15 Nisan'da av yasağı başlamıştır. Sezon bu sene çok güzel geçti, dolu dolu bir balık sezonu yaşadık. Palamut sezonu, istavrit sezonu yaşadık, az bir şey de olsa hamsi sezonu yaşadık. Bundan sonra da güzel olacak, yaz balıkçılığı da güzeldir. Tezgahta genelde olan balıklar var; somon, levrek, istavrit, mezgit, barbun var. Yüzde 80, genelde ne ararsan var. Mezgit 90 lira, somon 80 lira. Fiyatlar değişiyor."

"İNŞALLAH HAMSİ BOL OLUR, VATANDAŞ DA HAMSİ YER"

Sezonun güzel geçtiğini ancak hamsinin bol olmadığını belirten Gökmen Aydın, şunları söyledi:

"Sezon iyi geçti. Balık şu anda fena değil. Sezon kapandığına göre yine fiyatlar normal. Ama 'Bu sene palamut yemedim' diyen yalan konuşur. Bu sene iyi geçti. Hamsi olmadı ama palamut oldu; buna da şükretmesi lazım vatandaşımızın. Tavuğun kilosu 60-80 lirayken palamudun tanesi 35-50 liraya kadar palamut yedi. Bu sene vatandaş 100 liraya palamut yedi. Hamsiden memnun kalmadık ama yine de idare eder. Şimdi yeni sezonu bekleyeceğiz Allah ne verirse onu satacağız. Ama inşallah hamsi bol olur, vatandaş da hamsi yer. Yaz sezonu nasıl geçer? Ufak kayıkçı ne getirirse; somon, istavrit, mezgit, barbun, kalkan olur, bunlar gelir. Yaz sezonunda da vatandaş balıksız kalmaz, yine bir şeyler olur."