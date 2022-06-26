Torbalı'da Toplu Ulaşım Sorununa Çözüm - Haberler

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Torbalı'da Toplu Ulaşım Sorununa Çözüm

ANKA - Yerel
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Torbalı'da Toplu Ulaşım Sorununa Çözüm

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde minibüs kooperatiflerinin anlaşamaması üzerine başlayan toplu ulaşım sıkıntısı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesi ile çözülüyor. İzmir Büyükşehir'in uzak ilçeler için uyguladığı İZTAŞIT modelinin Torbalı'da da hayata geçirileceği öğrenildi.

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde minibüs kooperatiflerinin anlaşamaması üzerine başlayan toplu ulaşım sıkıntısı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesi ile çözülüyor. İzmir Büyükşehir'in uzak ilçeler için uyguladığı İZTAŞIT modelinin Torbalı'da da hayata geçirileceği öğrenildi.

Torbalı'daki ulaşım sorununun çözümü için Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in girişimleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığı ve ev sahipliğindeki toplantıya Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı Kent Konseyi Başkanı Niyazi Soytürk, Torbalı Şoförler Odası Başkanı Muhammet Yavaş ve şehiriçi ulaşım kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

TEKİN: İLÇEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerin İZTAŞIT modeli üzerinde anlaşmaya varmakta son aşamaya geldiği, gelecek aylarda Torbalı'nın şehiriçi ulaşım sorununun tamamen çözüleceği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bu konuda tüm insiyatifini kullanacağı öğrenildi.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok önemli kararlar aldık. İlçemiz için hayırlı olsun. Sayın Başkanımız Tunç Soyer'e şahsım ve ilçem adına teşekkürü borç bilirim" dedi.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı İzmir Yerel Haberler

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