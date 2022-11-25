Toplu taşıma şoförünün pişkin sözleri tepki aldı Şehir için toplu taşıma aracının şoförü: "Gelin Maraş Caddesi'nde de intihar var, izlersiniz" Vatandaş: "İnsanların hayatı bu kadar ucuz mu?

Toplu taşıma şoförünün pişkin sözleri tepki aldı

Şehir için toplu taşıma aracının şoförü: "Gelin Maraş Caddesi'nde de intihar var, izlersiniz"

Vatandaş: "İnsanların hayatı bu kadar ucuz mu?"

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı izleyen yolculara seslenen toplu taşıma şoförü, "Gelin Maraş Caddesi'nde de intihar var, izlersiniz" sözleri tepki aldı.

Van'ın Edremit ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki üst geçide saat 13.00 sıralarında çıkan genç intihar etmek istedi. Toplu taşıma durağındaki bazı yolcular genci ikna etmeye çalışırken, bazısı ise intihar girişimini izledi.

Olay sırasında yolcuların aracına binmesini isteyen toplu taşıma şoförü olduğu belirtilen şahıs ise "Gelin Maraş Caddesi'nde de intihar var, izlersiniz" şeklinde seslenmeye başladı. Bunun üzerine bir kadın da "Beyefendi insanların hayatı bu kadar ucuz mu niye dalga geçiyorsunuz" şeklinde karşılık verdi. Sosyal medyada yansıyan şoför ve yolcunun diyaloğu çoğu kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan, üst geçide çıkan genç ise ikna edilerek indirildi.