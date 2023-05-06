Togg'u yakından incelemek için birbirleriyle yarıştılar

Karabük'e getirilen Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemek için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç, Karabüklülerle buluştu. Tanıtım çalışmaları çerçevesinde kente gelen yerli araca vatandaşlar büyük ilgi gösterirken aracı yakından görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından Kemal Güneş Caddesi'ne getirilen Togg, büyük beğeni topladı.

Vatandaşlara konuşma yapan Vali Gürel, Türkiye'nin yerli aracını Karabük'te misafir etmekten dolayı büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

Milli ve yerli olan SUV aracı Togg'un, kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Gürel, "Gerçekten yıllardır çektiğimiz bir araca bugün Karabüklüler olarak kavuşmuş olduk. Tabii yakında sadece sembolik olarak böyle bir araç değil sokaklarımızda, caddelerimizde bu araçların yüzlercesini binlercesini görmüş olacağız. Ama bugün Karabük sokaklarında bizler ve milletvekillerimiz dolaştık. Karabük'teki hemşehrilerimiz bizler bu gurur gününü yaşasın istedik. Tabii Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten ülkemize birçok şey kazandırdı. Togg da onlardan bir tanesi" dedi.

"Savunma sanayinden yollarımıza, hastanelerimize, eğitimden, diğer sektörlere, bütün alanlarda çok büyük gelişmeler sağlanırken, ülkemizin bu alandaki eksikliğini de tamamlamış olduk" diyen Gürel, "İnşallah tabii bunlar bilgi birikiminde üstüne sürekli bir şeyler sunacak ve biz şükürler olsun ki teknolojide de dünyayla yarışır duruma geldik" ifadelerini kullandı.

"Yaparsa Erdoğan yapar"

AK Parti Genel Sekreteri ve MKYK üyesi Cem Şahin ise, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracını görmek, dokunmak hatta içerisine girip, içerisinde bulunmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza ve bu aracın yapılmasına ilişkin emeğini ortaya koyan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Yapamaz diyorlardı ya, gördünüz değil mi şimdi? Gördünüz, gözünüzün önünde şu yoldan doğru geldi, buraya park etti. O nedenle diyoruz ki, yaparsa Erdoğan yapar. Yaptı ve bundan sonra da daha büyük işleri gerçekleştirecektir" diye konuştu.

Araca binmek için yoğunluk oluşturan vatandaşlar da uzun yıllardır bu günleri beklediklerini ve emeği geçenleri kutladıklarını aktardı. - KARABÜK