Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Madeni Eşya Odası'nı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Madeni Eşya Odası'nı ziyaret ederek sanayide esnafla görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, İlk olarak Tekirdağ Ağaç İşleri ve Madeni Eşya Esnaf Odası'nı, daha sonra ise 100. Yıl sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Sanayiyi dolaşan Ticaret Bakanı Bolat, esnafla tek tek görüştü. - TEKİRDAĞ