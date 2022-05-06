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Tepebaşı'nda Türküler Anneler İçin Söylenecek

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Tepebaşı'nda Türküler Anneler İçin Söylenecek

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü Konseri ile izleyici karşısına çıkacak.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü Konseri ile izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, çalışmalarına Aytaç Karausta şefliğinde devam ederken, konser programları, Eskişehirli müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Koro bu kez, Anneler Günü'ne özel konser ile sahneye çıkacak. THM Korosu, 9 Mayıs 2022 tarihinde anneler için seçilen türküleri seslendirecek. Konser, saat 19.00'da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik ile ilgili olarak vatandaşlar 0(222) 221 22 06 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü, Tepebaşı, Konser, Yerel, Haberler

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