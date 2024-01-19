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Tepebaşı Belediyesi Şehitler Anısına Camilerde İkramda Bulundu

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Tepebaşı Belediyesi, terör saldırılarında şehit olan askerler anısına Hacı Kadir Cami, Yayla Cami, Kuyubaşı Cami, Fatih Cami, Muttalip Çarşı Cami ve Gündoğmuş Cami'de Cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav, ayran ve helva ikram etti. 4 bin kişilik ikramlar nedeniyle vatandaşlar Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından camilerde Cuma namazı çıkışında, şehitler anısına pilav, ayran ve helva dağıtımı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi peş peşe gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan askerler anısına Hacı Kadir Cami, Yayla Cami, Kuyubaşı Cami, Fatih Cami, Muttalip Çarşı Cami ve Gündoğmuş Cami'de Cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav, ayran ve helva ikram edildi.

Yapılan 4 bin kişilik ikramlardan dolayı vatandaşlar Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tepebaşı Fatih Cami Yerel Haberler

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