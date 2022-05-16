Tepebaşı Belediyesi'nden 19 Mayıs Konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nden 19 Mayıs Konseri

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:
Tepebaşı Belediyesi'nden 19 Mayıs Konseri

Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir konser programı gerçekleştirecek.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir konser programı gerçekleştirecek.

Tepebaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da belediye tarafından düzenlenen konserler ile kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konser programı kapsamında Dj Performans, Bando Midas, Gece Tarifesi ve Soup Opera sahne alacak.

Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan Kum Saha Bağlar Parkı'nda düzenlenecek olan etkinlikte Eskişehirliler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Tepebaşı, Konser, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title