Tepebaşı Belediyesi'nden 19 Mayıs Konseri - Haberler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir konser programı gerçekleştirecek.

Tepebaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da belediye tarafından düzenlenen konserler ile kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konser programı kapsamında Dj Performans, Bando Midas, Gece Tarifesi ve Soup Opera sahne alacak.

Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan Kum Saha Bağlar Parkı'nda düzenlenecek olan etkinlikte Eskişehirliler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak.