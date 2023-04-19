Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu'na 4 Ödül Birden

Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu çok yeni kurulmasına rağmen art arda sahne aldığı konserler sonrası davet üzerine katıldığı 2 uluslararası festivalde, yoğun ilgi toplayarak Tarsus’a 4 ödül birden kazandırdı. 8-12 yaş aralığında 63 çocuktan oluşan koro, festivalde izleyenleri hayran bıraktı.

Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu çok yeni kurulmasına rağmen art arda sahne aldığı konserler sonrası davet üzerine katıldığı 2 uluslararası festivalde, yoğun ilgi toplayarak Tarsus'a 4 ödül birden kazandırdı. 8-12 yaş aralığında 63 çocuktan oluşan koro, festivalde izleyenleri hayran bıraktı.

Davet üzerine İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali ve Mozart Akademi 6. Uluslararası Polifonik Korolar Festivali'ne katılan Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu, 'Müzikalite-Müzikal Dinamikler Başarı', 'Sahne Hakimiyeti, Koro Disiplini, Estetik Görünme Başarı', 'Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı' ve 'Mozart PSM Özendirme' ödüllerine layık görüldü.

8-12 yaş 63 çocuktan oluşan Çocuk Korosu, geniş repertuarları ile dinleyenlerden yoğun beğeni topluyor.

"ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

4 ödülü birden Tarsus'a kazandıran Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Bozdoğan, "Tarsus'ta yankılanması için kurduğumuz çocuk koromuz uluslararası alanda bizleri temsil ediyor. Çocuklar bizim geleceğimiz hepsi ileride çok güzel yerlerde olacak. Çocuklarımızla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.