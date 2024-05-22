Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı Paneli Düzenlendi

"Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı" hakkında düzenlenen panelde konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, toprağın iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toprağın veriminin arttırıldığını söyledi.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde "tarımda toprak verimliliğinin korunması ve hayvan sağlığı" konusunda panel düzenlendi. Panele İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ile çok sayıda davetli katıldı. Panelde toprak verimliliği ve hayvan sağlığının arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"Toprağın iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalarla verimlilik artmış"

Tarımda verimliliğin arttırılması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "Tarım İl Müdürlüğü olarak bizim toprak verimliliği ile ilgili veya tarımsal verimlilikle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimizle beraber sürekli eğitim ve toplantılarımızda devam ediyor. Ama bu konu işin bilimsel boyutu. Çiftçilerimizi ve bizleri bir araya getirmesi bakımından daha önemli bir husustu. Sayın başkan, değerli hocalarımız ve üniversitelerimizle bir araya gelerek bu panelin yapılmasını kararlaştırdık. Siz değerli çiftçilerimizle bugün hocalarımızın sunumlarıyla ve çalışma arkadaşlarımızın size vereceği bilgilerle bunları daha farklı bir boyuta taşıyacağız. Tabi bitkisel verimlilik ve tarımsal verimlilik aslında temel konu torağın verimi ve kalitesi. Temel unsur bu, buradan başlamak gerekir. Toprak ne kadar kaliteli, sağlıklı ise bizlerin onun üzerinde yapacağımız tüm faaliyetler, elde edeceğimiz ürünlerde o derece sağlıklı ve verimlilik açısından istediğimiz seviyede oluyor. Konumuz toprak ve dünya ve ülkemizde bu konuya dahil. Konu hakkında pek çok çalışmalar yapılmış. Temel konu torağın içindeki inorganik ve organik maddeler neyse onların değerleri ve bunların analizleri. Toprağın iyileştirilmesiyle ilgili yapılmış çalışmalar. Bu şekilde verimlilik artmış. Bu şekilde elde edilen ürünler daha sağlıklı hale gelmiş. Dolayısıyla bizde buradan başlamaya karar verdik. Kastamonu tarım için panelin getirdiği farklı projelerde hem üniversite hem de sizlerin getirdiği projeler imza altına alınmak için çalışmalara başlanacak. Çalışmalara panel sonrası hemen geçeceğiz" dedi.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise, "Toprak analizi ve verimliliği, hayvan sağlığı için düşündüğümüz bu programın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bu tür çalışmalarımızda daha yüksek katılımlar olacağını bekliyorum. Bunları öğrenmek ve kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bunların yolu da çok sorgulamaktan geçiyor. Bu tür programlar, sosyal medya, internet gibi mecralarda bu konuları takip etmek gerekli. Tarımda, hayvancılıkta bu işi en güzel yaparak paraya çevirebilirsiniz. Bugün hayvan pazarına gittiğinizde 40 bine de buzağı var, 80 bine de buzağı var. Başka bir örnek verecek olursak yan yanda iki parsel birinde 1'e 4 diğerinde 1'e 8 yani vatandaş toprağına analiz yaptırıyor. O toprağın ihtiyacını, bakımını karşılıyor. En üst limiti kazancı böylece alıyor. Ama biz bu toplantılara devam edeceğiz. Yani biz üretimde kaliteyi, verimliliği yakalamak için tüm çalışmalara devam edeceğiz. Tarım İl Müdürümüz ve üniversitemizdeki hocalarımızla daha önce toplantılar gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin lehine nasıl oluşumlar yaparız, verimliliği yükseltiriz diye defalarca devam edeceğiz. Farklı projelerle inşallah. Toprak analizlerin maliyeti yüksek biraz. Ama Özel İdaredeki analizlerin fiyatını İl Genel Meclis belirlediği için sürekli rakamı düşük tuttuk. Maliyetin çok altında tuttuk. Ama ona rağmen topraklarımızı tahlil yaptırmıyoruz. Eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Ziraat Mühendisi Uzman Tarım Danışması Sezgin Acar modaretörlüğünde, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Savacı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ortaakarsu, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Terzi'nin katılımıyla "Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı" konulu panel gerçekleştirildi. - KASTAMONU