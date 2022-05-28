Taraklı'nın mimarisini teknik geziyle incelediler - Haberler

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Taraklı'ya düzenlenen teknik gezide ilçenin sivil mimari örneklerini yerinde inceleyerek bilgi edindiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer Sungur'un koordinatörlüğünde düzenlenen teknik gezide Taraklı'yı ziyaret ettiler. Yüksek İnşaat Mühendisi Özlem Özkan Önür'ün de yer aldığı gezide öğrencilere Taraklı'nın fiziki ve tarihi dokusu, sivil mimari yapıları hakkında bilgiler verildi. İlçede bulunan yapıların mimari özellikleri, plan düzeni, plan elemanları, plan tipleri, cephe düzeni, cephe elemanları, yapım sistemi ve malzemeleri anlatıldı. Taraklı Belediyesi İmar Müdürü Şahin Akı ise öğrencilere ilçenin fiziki yapısı, tarihsel mimari değerleri, dünü ve bugünü, ekonomik yapısı ile ulaşımı konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Teknik gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Geyve MYO Mimari Restorasyon Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Nilüfer Sungur, "Taraklı, geçmişten günümüze kadar gelerek Osmanlı mimarisine ait sivil mimarlık örnekleri, tarihsel mimari değerleri ile Türk mimarisinin özgünlüğünü korumaktadır. Biz de öğrencilerimizle birlikte yapılardan Hacı Murat Hanı, Eski Hamam, Yunus Paşa Cami, Hüseyin Ağa Çeşmesi ile sivil yapılardan Hacı Rıfatlar Konağı, Fenerli Ev, Çakırlar Konağı, Fatma Sevim Dönmez Evi, Ali Pektaş Evi ve Hanımeli Konağı'nda incelemelerde bulunduk" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel