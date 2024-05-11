Taksim'deki Dönerci Dükkanında Para Geleneği

Taksim'de bulunan bir işletmede yıllardan beri devam eden gelenek ilginç görüntülere yol açıyor. Duvarlara asılan paralar dönerci dükkanını uğrak bir nokta haline getirirken, yıllar sonra yeniden İstanbul'a gelen turistlerin hatıralarını da canlandırmasına yardımcı oluyor.

Taksim'de 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren dönerci dükkanına giren turistler duvarların para ile kaplandığını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllar önce İsviçreli bir turistin işletmenin duvarına para yapıştırmasıyla başlayan gelenek yıllardan beri devam ediyor. Duvarların para ile dolu olduğunu gören müşteriler hatıra bırakmak için duvarda bulunan boş yerlere yıllardan beri para takmaya devam ediyor. İşletme sahibi ise yıllar önce para takan müşterinin dükkanına bir daha geldiğinde ve parasını duvarda gördüğünde mutlu olduğunu ve bu mutluluğun kendilerini de memnun ettiğini belirtti.

İşletme çalışanlarından Hayri Taş ise paraları çaktırmadan alanların olduğunu fakat yerlerini doldurduklarını belirterek, "1974'ten beri devam eden müessesemizde bir İsviçreli turistin para takmasıyla beraber gelişti. Gelen turistlerin yüzde 80'i bir anı olsun diyor. Bu şekilde bir para koleksiyonumuz oluştu. Tabi bunları sökenlerde var. Biz görmeden paraları indirenlerde var. Tabi biz yerini dolduruyoruz, sıkıntı değil. Böyle güzel bir çalışma oldu. İnsanlar arasında diyaloğu sağlamak için güzel bir iletişim oldu. Turistler geliyor ve biz buraya para takmıştık, burası o dükkan mı diye soruyorlar. İçeri girdiklerinde o anı tekrar yaşıyorlar. 10 sene sonra gelip burayı gördüğü zaman çok mutlu oluyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çaktırmadan alıyorlar ama yapacak bir şey yok. Herkesi kontrol etmek zor oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL