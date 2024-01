Sultangazi Belediyesi, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'ni hizmete açtı

Sultangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını şık, modern ve çok fonksiyonlu kültür merkezleriyle donatıyor. Malkoçoğlu Mahallesi'nde hizmet veren ve özelliklerinin yanında dış cephe mimarisiyle de dikkat çeken Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi, vatandaşın uğrak noktası haline geldi.

Daha modern bir Sultangazi inşa etmek için çalışmalarına devam eden Sultangazi Belediyesi, çok fonksiyonlu kültür merkezlerinin yapımını sürdürüyor. Malkoçoğlu Mahallesi'nde hizmet veren Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Selçuklu ve Osmanlı geleneklerinden izler taşıyan, modern bir mimari tasarıma sahip olan merkez, toplam altı kattan oluşuyor. Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Sütçü İmam Parkı'nın yanına inşa edilen merkezde nakış atölyesi, derslik, kadın spor salonu, taziye salonu ve çok amaçlı salonun yanı sıra muhtarlık, 112 Hızır Acil Merkezi ve fatura ödeme merkezi de yer alıyor. Hiçbir detayın atlanmadığı merkez, özellikleriyle vatandaşların da beğenisini topluyor.

Sultangazi'ye yakışan bir eser

Kültür Merkezleri'nin mahalleler için önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Her mahallemize kültür-sanat merkezi kazandırma hayaliyle çıktığımız bu yolda 4 buçuk yılda çok güzel işler başardık. Kültür merkezlerimizin sayısına her geçen gün yenilerini ekledik. Binaları inşa ederken, onlara verdiğimiz isimlerle de değerlerimizi yaşatma gayesi taşıyoruz. Malkoçoğlu Mahallemize inşa ettiğimiz ve geçen yıldan itibaren hizmet vermeye başlayan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezimiz, içerdiği fonksiyon alanlarıyla komşularımızın birçok ihtiyacının tek bir çatı altında giderilmesine imkan sağlıyor. Çok amaçlı salonumuz hem taziyelere hem de toplantı ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparken, atölyelerimizde her yaş grubundan vatandaşımız eğitim görüyor. Bu doğrultuda Sultangazimize ve Malkoçoğlu mahallemize çok yakışan bir kültür merkezi kazandırmış olduk. Türk Edebiyatı'nda güzide bir yeri olan kıymetli şairimiz Abdurrahim Karakoç'un ismini verdiğimiz bu tesiste, mahalle muhtarlığımız, fatura ödeme merkezi ve 112 Acil Servis de hizmet veriyor" diye konuştu. - İSTANBUL