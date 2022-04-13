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Son dakika haberleri... Selim'de yonca yetiştiriciliği toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Selim'de yonca yetiştiriciliği toplantısı yapıldı

Son dakika haberleri... Selim'de "Yonca Yetiştiriciliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selim'de "Yonca Yetiştiriciliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kars'ın Selim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün girişimleriyle düzenlenen toplantıda, Ödül, "Yonca Yetiştiriciliği" konulu sunum yaptı.

Toplantı sektörün öncü tohum firmasının yetkililerinin sunumlarıyla devam etti. Toplantıda bölgede hayvan besleme alanında oldukça önemli olan yoncanın Selim'de üretimi anlatıldı.

Köy ile mahalle muhtarları ve Selimli üreticilerin yoğun katılım gösterdiği toplantı üreticilerin soru, görüş ve önerileri ile sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, "Yonca Yetiştiriciliği" bilgilendirme toplantısına iştirak ederek katkı veren tüm katılımcılara teşekkür etti. - KARS

Son dakika haberleri... Selim'de yonca yetiştiriciliği toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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