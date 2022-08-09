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Son dakika haber | MSB: Teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin patlamasıyla yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu

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Son dakika haber | MSB: Teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin patlamasıyla yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Yerel

Halil Koç Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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