Son dakika haberi: Lütfü Savaş: '30 Ağustos İşgalcilere Vurulan Son Darbedir'

Son dakika haberlerine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Savaş mesajında, "30 Ağustos, ülkemiz topraklarının düşmandan geri alınışının parlayan sembolü, sıradan ama cesur insanların topraklarına göz dikenlere karşı başlattığı direnişin finalidir. 30 Ağustos Zaferi topraklarımızı işgale kalkışanlara vurulan son darbenin adıdır" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Savaş mesajında, "30 Ağustos, ülkemiz topraklarının düşmandan geri alınışının parlayan sembolü, sıradan ama cesur insanların topraklarına göz dikenlere karşı başlattığı direnişin finalidir. 30 Ağustos Zaferi topraklarımızı işgale kalkışanlara vurulan son darbenin adıdır" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Savaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, büyük bir Başkomutan öncülüğünde zafere inanmış bir milletin azim ve kararlılığının eseridir. Hürriyetine düşkün, bağımsızlığından asla ödün vermeyen bir ulusun haklı zaferini tüm dünyaya haykırdığı gündür. 30 Ağustos, ülkemiz topraklarının düşmandan geri alınışının parlayan sembolü, sıradan ama cesur insanların topraklarına göz dikenlere karşı başlattığı direnişin finalidir. 30 Ağustos Zaferi topraklarımızı işgale kalkışanlara vurulan son darbenin adıdır.

Çiğiltepe'de Albay Reşat Bey'in tepenin kolay ele geçmemesi için verdiği mücadelesi, Teğmen Yıldırım Kemal'in hastaneden kaçıp cepheye katılması ve daha sayısız öyküyü içinde barındıran şanlı zaferimiz bugün tam 100 yaşında. Coşkumuz, heyecanımız, inancımız ilk gün gibi taze. 100 yıl sonra bile bu destanın gururunu yaşıyoruz.

Yanık ve ihtiyar bir bayırda, Kocatepe'de, kazandığımız zaferi sonsuza dek kutlayacağız. Göğsümüzden bağımsızlık ateşini, aklımızdan verilen mücadelenin başarısını asla çıkarmayacağız.

Ordusunun başından ayrılmayarak cephelerde göğüs göğüse çarpışan, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olması için yedi düvelle mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanın bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."