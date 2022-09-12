Son dakika haberi: Gaziler ve şehit yakınları Sahil Güvenlik Botu'nda ağırlandı Yerel Haberler Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri dahilinde gazi ve şehit yakınları Sahil Güvenlik Botu'nda misafir edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri dahilinde gazi ve şehit yakınları Sahil Güvenlik Botu'nda misafir edildi. 100. yıl kutlamaları dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden gaziler ve şehit yakınları SG Küçükkuyu Karakol Komutanı koordinesinde SG Kuzey Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-84 sahil güvenlik botunda ağırlandı. Akçay iskelesinde demirleyen SG Kuzey Ege Grup Komutanlığı bağlı TCSG-84 Sahil Güvenlik Botunda ağırlanan ve seyir icra edilen gaziler ve şehit yakınlarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve görevleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Edremit Yerel Haberler Son Dakika

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