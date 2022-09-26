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Son dakika haber | Trafik polisinden yürek ısıtan görüntüler

Yerel Haberler

Son dakika haber | Trafik polisinden yürek ısıtan görüntüler

Son dakika haber... Batman'da denetim yapan trafik polisi motosiklet sevdalısı çocukları kırmayarak motosiklete bindirdi.

Batman'da denetim yapan trafik polisi motosiklet sevdalısı çocukları kırmayarak motosiklete bindirdi. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman kent merkezinde trafik denetimi yapan motosikletli trafik polisi, babalarıyla gezintiye çıkan 6 - 7 yaşlarındaki küçük çocukların motosiklete binme sevgisi karşısında çocukları kırmayıp onları kendi motosikletine bindirdi. Heveslerini alan çocuklar mutlulukla trafik polisine teşekkür etti. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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