Son dakika haber | Trafik polisinden yürek ısıtan görüntüler

Batman'da denetim yapan trafik polisi motosiklet sevdalısı çocukları kırmayarak motosiklete bindirdi. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman kent merkezinde trafik denetimi yapan motosikletli trafik polisi, babalarıyla gezintiye çıkan 6 - 7 yaşlarındaki küçük çocukların motosiklete binme sevgisi karşısında çocukları kırmayıp onları kendi motosikletine bindirdi. Heveslerini alan çocuklar mutlulukla trafik polisine teşekkür etti. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN