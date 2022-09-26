Son Dakika | İtfaiye teşkilatının 308'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

- İtfaiye teşkilatının 308'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

ERZURUM - Erzurum'da İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 308'nci yıl dönümü itfaiye ekiplerinin hazırladığı gösterilerle kutlandı.

İtfaiye haftası olarak kutlanan Eylülün son haftasında Erzurum Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Havuzbaşı Kent Meydanında stant açarak envanter ve ekipmanlarını tanıttı. Açılan standın yanı sıra sergiledikleri tulumbacılar gösterisiyle vatandaşların ilgi odağı olan Tulumbacılar gösterisi sonunda itfaiye ekipleri tulumbacı duası ettiler.

İtfaiye haftasını kutlayan İtfaiye Şube Müdürü Muhammet Bozdemir, "bu yıl 308'nci yıl dönümünü kutladığımız itfaiye teşkilatının bizler için çok önemi var, bu haftayı dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Toplamda 64 araç, 17 dış ilçe, 3 merkez ilçe olmak üzere 20 noktada 220 personel ile hizmet vermekteyiz. Bütün itfaiyeci arkadaşlarımın itfaiye haftasını kutluyorum itfaiyeci şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

"308'nci yılını kutladığımız teşkilatımız tulumbacı itfaiyesi olarak kuruldu"

Sözlerine tulumbacı itfaiyesinin tarihine değinerek devam eden Bozdemir, "308'nci yılını kutladığımız teşkilatımız tulumbacı itfaiyesi olarak kuruldu. 1714 yılında günün padişahının emriyle tulumbacı itfaiyesi Fransa'dan getirilen David ismindeki mühendis tarafından tulumba yapılıyor. Bu tulumbasının suyu sadece yüksek katlara itme gücü var. Bir Türk mühendis de suyu yer altından emip Fransız mühendis ile birlikte yüksek yerlere iten sistemi yapıyorlar bunun ismine de emme basma tulumbası deniyor" dedi.