Son dakika haber | Başkan Altay: 'Polis Teşkilatımızın 177. yılı kutlu olsun'

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, "Aziz milletimiz ve güzel ülkemiz için kutsal bir görevi ifa eden kahramanlarımızın sahip oldukları bu şuur ve vazife aşkı; milli değerlerimizle yoğrulan ve vatan sevgisi ile vücut bulan bir anlayışın neticesidir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Türk Polis Teşkilatımız; ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin teminat altına alınması için 177 yıllık bir bilgi ve tecrübe ile görev yapmaktadır. Polis Teşkilatımızın tüm mensupları, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere her türlü olumsuz hadiseyle büyük bir fedakarlık ve cesaretle mücadele etmekte, ülkemizin kalkınması ve büyük hedeflerine ulaşması için huzur ve güven ikliminin devamını sağlamaktadır. Aziz milletimiz ve güzel ülkemiz için kutsal bir görevi ifa eden kahramanlarımızın sahip oldukları bu şuur ve vazife aşkı; milli değerlerimizle yoğrulan ve vatan sevgisi ile vücut bulan bir anlayışın neticesidir. Kurulduğu günden bugüne aynı inanç ve kararlılıkla gayret gösteren Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; bu muzaffer vazife sırasında şehadete yürüyen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel