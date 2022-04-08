Sinop'ta Polis Haftası kutlamalarında mevlit okutuldu - Haberler

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Sinop'ta Polis Haftası kutlamalarında mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sinop'ta Polis Haftası kutlamalarında mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü, Sinop'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

SİNOP (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü, Sinop'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kılınan cuma namazı sonrası mevlit okutuldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinop'ta Polis Haftası dolayısıyla Aleaddin Keykubat Camii'nde cuma namazı öncesi emniyet ekipleri, katılanlara şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kılınan namaz sonrasında camide mevlit okutuldu.

Yapılan etkinlikten memnuniyetini dile getiren Anıl Özkoç, memurlara teşekkür ederek "Türk polisimizin yıl dönümü kutlu olsun. Hepsi bizim abilerimiz, ablalarımızdır. Çalışmalarında başarılar diliyoruz kendilerine" dedi. - SİNOP

Sinop'ta Polis Haftası kutlamalarında mevlit okutuldu

Sinop'ta Polis Haftası kutlamalarında mevlit okutuldu

Sinop'ta Polis Haftası kutlamalarında mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Polis, Sinop, Türk, Yerel, Haberler

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