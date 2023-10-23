Sinop'ta minare yerine yerleştirildi

Sinop sahilinde Meydan Projesi kapsamında yapılan caminin minaresi, yerine yerleştirildi.

Sinop Aşıklar Caddesi'nde yapılan caminin minaresi tartışmalara neden olmuş, çevre sakinleri, "Bu minare proje de yok" diyerek karşı çıkmıştı. Yaklaşık 2 aydır yerleştirilmeyi bekleyen minare bugün yerine konuldu.

Minareyi yerleştiren firmanın sahibi Salih Karadağ yaptığı açıklamada, " Sinop'a 2. gelişimiz, ilk gelişimiz çok hüzünlü oldu. Biraz bizi üzdü. Biz 15 gün önce Bulgaristan'da minare taktık. Bulgaristan'da minare taktığımız köyde 300 kişi sabah 08.00'de bizimle başlıyor, akşam 20.00'ye kadar bizimle devam ediyorlardı. Üst düzeyde bir yaklaşım vardı. Yalnız Sinop gibi güzel bir şehrimizde bizim burada minareyi protesto edip taktırmayan bir arkadaşımız vardı. Yasal prosedür ne gerektiriyor ona göre hareket etmek gerekiyordu. Kaba kuvvet bizim işimiz olmadığı için bekledik. Başka boyutta bizi çok üzdüler. Böyle bir eserin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde biz monte etmemize rağmen Sinop'ta bu tür bir şeyin olmuş olmasından şahsen üzgünlük duyuyoruz. Sinop'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dünyada ilk defa uygulanan beton görünümlü fiber minare şehrinize bu bölgede ilk defa yapılan bir yapı olduğu için Allah cemaatini bol eylesin" dedi.

Caminin yapıldığı bölgede çay bahçesi işleten Kader Altunel, müşterilerinin namaz kılmak için yer bulamadıklarını anlatarak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevindim. Ben çay bahçesi işletmecisiyim. Müşterilerden çok kişi geliyordu namaz kılmak için maalesef yerimiz yoktu. İçeride elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum" diye konuştu.

Minarenin yerine konulduğunu gören vatandaşlar da büyük bir sevinç yaşadı. Vatandaşlar, "Yaptıranlara ve destek olanlara teşekkür ediyoruz. Minarenin bu zamana kadar yapılmamış olması Sinop için bir ayıptı, şimdi tamamlandı, çok güzel oldu. Sinop'umuza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP