Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden market ve unlu mamuller denetimi
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde imalathanelerin temizliği, ham maddelerin saklanma koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, ekmeklerin gramajları ve ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi.
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, imalathanelerin temizliğini, ham maddelerin saklanma koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmeklerin gramajlarını ve ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi. Ekipler, toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - SAKARYA