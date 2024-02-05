Şehit Resul Bayraci'nin ailesi oğullarının isminin verildiği okulu ziyaret etti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde teröristlerin 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenledikleri roketli saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Resul Bayraci'nin ailesi Erzincan'ın Tercan ilçesinde oğullarının isminin verildiği okulu ziyaret etti.

Şehit Resul Bayraci'nin babası Ahmet ve annesi Fatma Bayraci, oğullarının adının verildiği Tercan ilçe merkezindeki Yavuz Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul müdürü Emrah Dağ, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması dileklerinde bulunan şehit ailesi, okulda eğitim gören öğrencilere yanlarında getirdikleri kek ve meyve sularını ikram ettiler. Aileye okul müdürü Emrah Dağ eşlik etti. - ERZİNCAN