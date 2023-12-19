Seferihisar Belediyesi Soğuk Havalarda Vatandaşlara Çorba İkram Ediyor

Seferihisar Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe veya okula giden vatandaşlara çorba ikram ederek onların beslenmelerine destek oluyor. İkramlar soğuk kış günlerinde 3 ay boyunca devam edecek.

Seferihisar Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtacak bir ikrama başladı. Sabahın erken saatlerinde belirlenen noktalarda işe veya okula giden yüzlerce vatandaşa çorba dağıtılıyor.

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sabah saat 6.30'dan 9.00'a kadar Seferihisar Cumhuriyet Meydanı ve Ürkmez Hizmet binasının önünde işe veya okula giden yüzlerce vatandaşa çorba ikram ediyor. İkramlar soğuk kış günlerinde, 3 ay boyunca devam edecek. Belediye'nin Anı Evi'nde dev kazanlarda hazırlanan çorbaların, 50 bin kişiye ikram edilmesi hedefleniyor.

"BESLENMEYİ İHMAL ETMEDİK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Hemşehrilerimizin bu soğuk günlerde erkenden yola koyulmaları, evlatlarımızın derslerine yetişmeye çalışması derken beslenmelerini ihmal etmelerini istemedik. Onlara her sabah sıcak çorba hizmetimizle yardımcı olmaya bu yıl da devam ediyoruz. Hepinize afiyet olsun" dedi.